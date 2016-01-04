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ضبط 400 طن قمح متعفن ودقيق فاسد داخل مطحن بالهرم

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ضبط 400 طن قمح متعفن ودقيق فاسد داخل مطحن بالهرم ضبط 400 طن قمح متعفن ودقيق فاسد داخل مطحن بالهرم
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالجيزة من ضبط 400 طن قمح ودقيق غير صالحة لاستهلاك الآدمى قبل توزيعها على مخابز بالمحافظة، وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات قد وردت لشرطة التموين مفادها قيام المسئولين عن مطحن "الهرم" التابع لشركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة بتجميع كميات كبيرة من الأقماح والدقيق البلدى غير الصالح للاستهلاك الآدمى، تمهيداً لتوزيعها على أصحاب المخابز، وحيازة كميات من النخالة الخشنة غير الصالحة للاستخدام الحيوانى، بغرض تحقيق أرباح غير مشروعة.

وقامت مجموعة عمل من ضباط التموين ترافقها لجنة من إدارة الحاصلات الزراعية وإدارة شئون المطاحن بوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمداهمة المطحن المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبط "وائل.ح" رئيس قطاع التخطيط بالشركة ورئيس لجنة الجرد، وتم التحفظ على 100 طن قمح بها عفن ظاهرى وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، 200 طن نخالة خشنة بها غفن ظاهرى، و86 طن دقيق بلدى غير صالحة للاستهلاك، ووضعت المضبوطات تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

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مصر 365

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