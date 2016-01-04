بالصور.. اجتماع طارئ لقيادات أوقاف الأقصر لشرح ضوابط بدل تحسين الأئمة الجديد

صرح الشيخ إسلام محمد الأزهرى، نائب المنسق الإعلامى لمديرية أوقاف الأقصر، أن الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر عقد، اليوم الاثنين، اجتماعاً طارئاً بمقر إدارة الدعوة بمسجد الصابونى مع مديرى الإدارات الفرعية ورؤساء الأقسام.

حضر الاجتماع الشيخ أحمد خليفة حسن مدير الدعوة ورؤساء الأقسام بالمديرية، ومحمد صالح على رئيس قسم الشئون الإدارية والسادة مديرى الإدارات الفرعية، وناقش الاجتماع أعمال متابعة المستجدات ومتابعة سير العمل والتأكيد على الالتزام بضوابط صرف بدل التحسين الجديد للأئمة، كما ورد بقرار رئيس الوزراء ومنشور وزارة الأوقاف وتعليمات وزير الأوقاف فى هذا الشأن.

ووجه الشيخ محمد صالح وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر الشكر لمديرى الإدارات على ما قاموا به من جهد خلال شهر ربيع الأول، وتكثيف الندوات والاحتفالات بالمولد النبوى الشريف، خاصة إدارتى البندر والبياضية، مؤكداً أن الوزارة أثنت على نشاط مديرية اوقاف الاقصر وإدارة أوقاف بندر الأقصر في القوافل الدعوية المتنقلة.

وأكد وكيل أوقاف الأقصر على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية والمتابعة الفنية للسادة الأئمة، فيما وجه الشيخ أحمد خليفة مدير الدعوة خلال الاجتماع بضرورة تحري الدقة في التقارير من أجل ألا يظلم أحد من الأئمة المجتهدين، أو يأخذ أحد مكانا لايستحقه ممن يقصرون في أعمالهم وأن هذه أمانة قد تحملناها، كما قام محمد صالح علي رئيس الشؤون الادارية بشرح وتفسير بعض الإشارات والقرارات المستجدة والواردة من الوزارة وتناول بعض المشكلات والاستفسارات الإدارية وإبداء الرأي القانوني فيها.



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