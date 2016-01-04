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أسلوب حياتك الخاطئ من أسباب تسوس أسنانك

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أسلوب حياتك الخاطئ من أسباب تسوس أسنانك أسلوب حياتك الخاطئ من أسباب تسوس أسنانك
تسوس الأسنان أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة منها عدم الاهتمام بغسل الأسنان بصفة يومية، مما يتسبب فى حدوث تسوس الأسنان وترسبات الجيرية.

علاقة أسلوب الحياة الخاطئ بتسوس الأسنان


>حول ذلك يقول دكتور هشام شلقامى، أخصائى الأسنان، يجهل كثير من الأشخاص تأثير أسلوب الحياة الخاطئ على تسوس بالأسنان وهو ما يتلخص فى الأسباب التالية:

1) الأطعمة الغنية بالسكريات


>كثير من الأشخاص يفضلون تناول بعض الأطعمة الغنية بالسكريات مثل الشيكولاتة وبعض أنواع الحلوى الأخرى على مدار اليوم بين الوجبات، ويساهم تناول بعض الأطعمة المحتوية على نسب عالية من السكريات خلال اليوم وبدون غسل الأسنان فى حدوث التسوس.

2) تناول بعض الأطعمة


>يساهم تناول بعض الأطعمة والمقرمشات والسناكس بمنتصف اليوم فى زيادة فرص تسوس الأسنان، نتيجة لصق وترسب بقايا تلك المأكولات على سطح مينا الأسنان.

نصائح ضرورية لتفادى تسوس الأسنان


>لذلك ينصح د. هشام بضرورة غسل الأسنان أو حتى على الأقل الاهتمام بمضمضة الفم عقب تناول الأطعمة، خاصة الغنية بالسكريات لتجنب تسوس الأسنان.
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مصر 365