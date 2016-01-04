3 أسباب للإصابة بالبواسير أهمها البهارات والأكل المشطشط

البواسير أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، ومنها ما يتعلق بأسلوب التغذية والحياة غير الصحى. البواسير

>حول ذلك يقول دكتور أحمد طايع، استشارى أمراض الجهاز الهضمى والتغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن البواسير عبارة عن حدوث تضخم فى الأوردة بالقناة الشرجية نتيجة أسباب وعوامل مختلفة. أهم الأطعمة المسببة لحدوث البواسير

>واستكمل د. طايع: هناك بعض الممارسات الغذائية التى يتبعها بعض الأشخاص وتتسبب فى إصابتهم بالبواسير وأهمها:

>1) هناك بعض الأشخاص الذين يفضلون إضافة كمية كبيرة من التوابل والبهار على الأطعمة مما يتسبب فى حدوث البواسير.

>2) الإفراط فى إضافة الفلفل الحار بالأطعمة أحد أسباب حدوث البواسير عند الأشخاص.

>3) تناول الأطعمة غير المحتوية على الألياف الغذائية مثل الوجبات السريعة، أحد أسباب حدوث الإمساك الذى يزيد من فرص حدوث البواسير. نصائح ضرورية لتجنب البواسير

>لذلك ينصح د.طايع بضرورة اهتمام الأشخاص بتناول الأطعمة الصحية والمفيدة والغنية بالألياف الغذائية، لتفادى حدوث البواسير.

شبكةعيونالإخبارية

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