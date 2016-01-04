أسنانك مرآة صحتك.. أعراض تظهر على اللثة تشير إلى إصابتك بأمراض خطيرة

ربطت الأبحاث الطبية الحديثة بين أمراض اللثة والأسنان والإصابة بالأمراض الالتهابية المزمنة مثل أمراض القلب، وكشف تقرير نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى عن مجموعة من الأعراض التى تظهر على الفم والأسنان، وقد تشير إلى إصابتك ببعض الأمراض، وإذا تصادف إصابتك بأحد هذه الأعراض فيجب زيارة الطبيب فوراً.

وأوضح التقرير أن سقوط الأسنان قد يكون له علاقة بهشاشة العظام، حيث يؤثر المرض على الفكين، ويؤدى لنقص الكالسيوم بالأسنان ويجعلها تتآكل بسرعة، ويرفع فرص تساقطها.

ومن الأمراض الأخرى المرتبطة بسقوط الأسنان: أمراض الكلى، حيث وجد أن الأشخاص البالغين الذين سقطت أسنانهم غالبا ما يعانون من أمراض الكلى المزمنة، وأشار الباحثون إلى أن الالتهابات المزمنة للثة قد تكون هى المتسببة فى الإصابة بأمراض الكلى، ولذا يجب الاهتمام بصحة الأسنان وتنظيفها.

وأما اللون الباهت للثة الأسنان فقد يكون مرتبطاً بمرض الأنيميا نظراً لنقص عدد كريات الدم الحمراء أو نقص الهيموجلوبين، وكما أشار التقرير إلى أن تآكل مينا الأسنان قد يشير إلى الإصابة بأحد الاضطرابات الغذائية مثل مرض الشهر العصبى، حيث يتسبب حمض المعدة الذى تتعرض له الأسنان بفعل القىء المتكرر فى تآكلها.

وأخيرا أمراض اللثة قد تكون لها علاقة وطيدة بالروماتويد المفصلى، حيث ترتفع فرص إصابة مرضى التهاب المفاصل الروماتويدى بالتهابات اللثة بمعدل 8 أضعاف، وأما السيدات الحوامل المصابات بالتهابات اللثة فغالبا ما يصبحن أكثر عرضة لحدوث الولادة المبكرة، وغالباً ما يكون الجنين ذى حجم ووزن أقل.