الزواج المبكر وممارسة المراهقين للجنس يزيد من خطر الإصابة بالأمراض الجنسية

الزواج فى سن مبكر من العادات الخاطئة المنتشرة فى المجتمع المصرى، والتى لها تأثير ضار على الصحة، وهذا ما أكدته الدراسات الطبية الحديثة، مؤكدة أن ممارسة المراهقين للجنس يجعلهم أكثر عرضة للأمراض المنقولة الجنسية.

ووفقا للموقع الهندى The times of india فإن ممارسة المراهقين للجنس فى وقت مبكر يعرضهم لخطر الإصابة العالية بالأمراض المنقولة جنسيا، وحذرت دراسة حديثة من ممارسة المراهقين للجنس المبكر، لأنه يعرضهم لخطر الإصابة الأمراض الجنسية مثل السيلان، والزهرى والكلاميديا وفيروس نقص المناعة، حيث ثبت أن الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسى هى الأسباب الرئيسية للمشاكل الطبية والنفسية على مستوى العالم.

وحسب التقرير فقد أوضحت الدراسة أن ممارسة الجنس المبكر يزيد من احتمالات الإصابة بالأمراض المنقولة جنسيا، فمن المهم النظر فى الفترة الزمنية من أول اتصال جنسى وتعزيز نظام المناعة مع وضع استراتيجيات وقائية.

وأشار التقرير إلى أن الباحثين من جامعة يونسى فى سيول، استخدموا بيانات المسح الوطنى الكورية للسلوكيات الخطيرة للشباب التى تجرى سنويا من قبل المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، كما استجاب 22381 من المراهقين من ذوى الخبرة فى العلاقة الجنسية، وكانت النتائج أن 7.4% من الذكور و7.5من الفتيات يعانون من أمراض منقولة جنسيا.

كما وجد الباحثون ازديادا فى نسبة الإناث والذكور الذين يعانون من الأمراض المنقولة جنسيا، عند ممارستهم للجنس فى سن مبكر.