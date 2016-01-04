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السبانخ والطماطم أطعمة مفيدة لعلاج فقر الدم

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السبانخ والطماطم أطعمة مفيدة لعلاج فقر الدم السبانخ والطماطم أطعمة مفيدة لعلاج فقر الدم
فقر الدم أحد المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون نتيجة أسباب وعوامل مختلفة، أغلبها يتعلق باتباع أسلوب غذاء خاطئ يتسبب فى حدوث فقر الدم أو الأنيميا.

فقر الدم


>وحول ذلك يقول دكتور حسنى الفيومى استشارى أمراض الباطنة والسكر، إن فقر الدم أو ما يسمى بأنيميا نقص الحديد عبارة عن نقص مستوى الهيموجلوبين بالدم عن المعدل الطبيعى بالجسم مما يتسبب فى حدوث مشاكل صحية عديدة.

أفضل الأطعمة لمرضى فقر الدم الأنيميا


>واستكمل د. حسنى قائلا "تقوم التغذية الصحية بدور كبير فى الوقاية والعلاج من الإصابة بمرض فقر الدم، نظرا لأن أسلوب التغذية الخاطئ أحد أسباب الإصابة".

وتابع د. حسنى قائلا: يجب على الأشخاص الاهتمام بتناول بعض الأطعمة المفيدة لزياد مستوى الهيموجلوبين فى الجسم وأهمها:

1) الطماطم


>يجب على الأشخاص الذين يعانون من فقر الدم الاهتمام بتناول الطماطم للحصول على فوائدها الصحية، حيث تحتوى الطماطم على بعض المواد التى تعمل على امتصاص عنصر الحديد فى الجسم.

2) السبانخ


>تناول بعض الأطعمة مثل السبانخ يساهم فى زيادة نسبة الهيموجلوبين فى الجسم، نظرا لأن السبانخ تحتوى على قدر كبير من عنصر الحديد المفيد لمرضى الذين يعانون من فقر الدم.

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مصر 365