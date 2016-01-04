كاميرون ينتقد الإعدامات معربا عن قلقه حيال التوتر بين طهران والرياض

انتقد رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون الاثنين قيام السعودية السبت باعدام 47 شخصا بينهم رجل الدين الشيعى نمر النمر معربا عن "قلقه البالغ" ازاء الازمة بين الرياض وطهران.

وقال كاميرون اثناء زيارة إلى شرق لندن "لنكن واضحين، اننا ندين عقوبة الاعدام فى كل الظروف وذلك يشمل السعودية. اننا نتدخل دائما بشأن عقوبة الاعدام ووزارة الخارجية فعلت ذلك بكل وضوح بهذه المناسبة".

كما عبر عن "قلقه البالغ" ازاء التوترات فى المنطقة التى اثارها اعدام الشيخ نمر باقر النمر (56 عاما) المعارض الذى كان من اشد منتقدى النظام السعودى، مع 46 شخصا اخرين مدانين ب"الارهاب".

وادت عمليات الاعدام هذه إلى حرب كلامية بين طهران والرياض وتظاهرات غضب لدى الشيعة فى بلدان عدة خصوصا فى ايران حيث تعرضت البعثات الدبلوماسية السعودية لهجمات.

وقطعت الرياض وحلفاؤها العلاقات الدبلوماسية مع ايران.

وقال كاميرون "نتمنى الاستقرار فى الشرق الاوسط وعلاقات طيبة بين مختلف البلدان لانه امر اساسى لتسوية الازمة فى سوريا، مصدر العديد من المشاكل".

وقد توترت العلاقات بين بريطانيا والسعودية مؤخرا عندما انسحبت لندن مطلع اكتوبر من استدراج عروض يهدف إلى تحديث نظام السجون فى السعودية على خلفية انتقادات بشأن وضع حقوق الانسان فى المملكة.

وتعد السعودية اكبر شريك تجارى لبريطانيا فى الشرق الاوسط وكانت سوقها الاول لتصدير الاسلحة فى 2014.

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