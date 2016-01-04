ميدو للاعبين: لديكم جهاز فني زملكاوي من الألف للياء

تحدث أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد للزمالك إلى لاعبيه عقب تولي المهمة رسميا خلفا للبرازيلي المقال ماركوس باكيتا.

وتولى ميدو المهمة رسميا اليوم الاثنين، وقبل 24 ساعة فقط من مواجهة الداخلية في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من لدوري.

وقال ميدو للاعبين: "لديكم جهاز فني كامل زملكاوي من الألف الياء، ولن تجدوا أفضل منهم لمساندتكم".

وتابع "هذا الجهاز جاء ليقف بجانب اللاعبين للمحافظة على انتصارات الزمالك".

وأكمل "الزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر، وأعلم أن معظمكم مشجعين للفريق والدور عليكم لتثبتوا معدنكم بالفوز".