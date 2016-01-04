ننشر أحدث صور للقائد الفلسطينى مروان البرغوثى من داخل السجون الإسرائيلية

حصل اليوم السابع على أحدث صور للقائد الفلسطينى البارز مروان البرغوثى من داخل سجن "هداريم" الإسرائيلى.

وقالت المحامية فدوى البرغوثى فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، مساء الاثنين، إن القائد مروان البرغوثى، يمتلك إرادة صلبة وايمان بحتمية النصر لأبناء الشعب الفلسطينى، ويتغلب على السجان الإسرائيلى بتلك الإرادة.

وأكدت زوجة القيادى الفلسطينى الأبرز أن البرغوثى مهموم بفلسطين وأوضاعها وانقسامها، ويتمنى الاستقرار والأمن لدول المنطقة، مؤكدا أن الشعب الفلسطينى مصمم على حريته وعودته واستقلاله.