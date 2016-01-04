سلطات الاحتلال تفرج عن الشيخ خضر عدنان بعد اعتقاله لعدة ساعات

>أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى عن الشيخ خضر عدنان القيادى بحركة الجهاد الإسلامى بعد اعتقاله لعدة ساعات عند مدخل سلود بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وكانت سلطات الاحتلال قد اعتقلت عدنان عصر اليوم على مدخل قرية سلواد، وخضر عدنان يعيش فى جنين وله نشاط مع حركة الجهاد الإسلامى واعتقلته السلطات الإسرائيلية عام 2011 تحت ما يسمى "الاعتقال الإداري" وقرر وقتها الإضراب عن الكلام والطعام واستمر فى ذلك 66 يوما لقب وقتها بأنه شيخ الأمعاء الخاوية، وأفرج عنه بصفقة مع محاميه فى شهر إبريل 2012 فأوقف إضرابه فى شهر فبراير 2012، وخرج محررا من الأسر بعد شهرين حسب الصفقة.

وعاودت سلطات الاحتلال الإسرائيلى اعتقال خضر عدنان لمدة 12 شهرا، حيث خاض إضرابا عن الطعام استمر 55 يوما احتجاجا على اعتقاله الإداري، ثم أفرجت عنه فى شهر يوليو من العام الماضى.

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