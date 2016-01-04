مرتضى: قلبي ميت في تغيير المدربين.. وحزين لرحيل باكيتا المحترم

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن إقالة البرازيلي ماركوس باكيتا السريعة كانت بسبب عدم تقديم أي جديد مع الفريق.

وأعلن الزمالك إقالة باكيتا من منصبه الذي استمر فيه لخمس مباريات فقط، وتعيين أحمد حسام "ميدو" خلفا له. (طالع التفاصيل)

وقال مرتضى للصحفيين من داخل مقر الزمالك: "مصلحة الزمالك عندي أهم من أي شيء، وقلبي ميت في موضوع تغيير المدربين".

وتابع "باكيتا لم يقدم أي جديد، ولم ينجح في السيطرة على اللاعبين، وكان يشرك لاعبين نسوا الكرة".

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وأكمل "باكيتا مدرب محترم وأنا حزين بسبب رحيله، ولكن حب الزمالك عندي أهم".

وواصل متما "سأتفاهم مع وكيل أعماله بشأن الشرط الجزائي".

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