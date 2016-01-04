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رئيس الزمالك: قدمنا شكوى ضد جريشة.. ولماذا عقاب غالي أقل من حازم إمام رئيس الزمالك: قدمنا شكوى ضد جريشة.. ولماذا عقاب غالي أقل من حازم إمام

وقع أحمد الطيب، المعلق الرياضي المصري عقود انضمامه بشكل رسمي إلى قناة النيل للرياضة للتعليق على مباريات الدوري المصري.

أحمد الطيب رحل عن قناة “Ten” بعد تحويل حقوق بث الدوري إلى قناة “OnTV”، ليعود إلى بيته حيث النيل للرياضة.

وقال الطيب في تصريحات لـ FilGoal.com: "اتفقت مع شركة "بريزينتيشن" وسأعلق على الدوري المصري عبر قناة النيل للرياضة بدءا من مباراة الزمالك والداخلية المقبلة."

وأضاف "سأتواجد في التعليق حسب ظروف وجودي في بسبب ارتباطي بعقد مع قناة الدوري والكأس في قطر".

الطيب أتم "لست غريبا على قناة النيل للرياضة، فأنا من قصصر شريط افتتاحها رفقة حسام الدين فرحات في عام 1998".

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