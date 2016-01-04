أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أنه لم يفرض أي اسم على مدرب الفريق الجديد أحمد حسام "ميدو" فيما يخص تشكيل جهازه الفني.

وأعلن مرتضى عن الأسماء التي ستعاون ميدو في مهمته مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

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وينضم حازم إمام رئيسا لجهاز الكرة وقائما بأعمال مدير الكرة، ومحمد صلاح مدربا عاما وعبد الحليم علي مديرا لشؤون اللاعبين مع أيمن طاهر مدربا لحراس المرمى، فيما يقود إسماعيل يوسف جهاز الكرة الخاص بقطاع الناشئين.

وقال مرتضى للصحفيين من مقر نادي الزمالك: "لم نفرض على ميدو أي أسماء، وتواجد محمد صلاح في الجهاز الفني كان من اختياره بنفسه".

وتابع "إسماعيل يوسف أدى دوره على أكمل وجه خلال الفترة السابقة".

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مرتضى: لم نفرض أسماء على ميدو في الجهاز الفني.. وإسماعيل يوسف أدى دوره كاملا