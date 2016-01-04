مرتضى: طلبت من ميدو الشدة مع المستهترين.. ومن يريد البنات فليرحل من الزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن أول مطالبه من أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الجديد للفريق.

وأعلن الزمالك تولي ميدو القيادة الفنية للفريق خلفا للبرازيلي المقال ماركوس باكيتا.

وقال مرتضى للصحفيين من داخل مقر الزمالك: "طلبت من ميدو الشدة مع اللاعبين المستهترين".

وتابع "لن نتمسك بأي لاعب يريد الرحيل عن الزمالك، وعلى أي لاعب يدخل في علاقات مع فتيات أن يختار بين الاستمرار مع الفريق أو مع البنات".

وأشار مرتضى إلى أنه طلب من ميدو حسم ملف اللاعبين الراحلين خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأتم "وصلتنا عروض لمعروف يوسف من المقاولون العرب ومحمد إبراهيم من مصر للمقاصة ومحمد أبو جبل من المصري، والأمر في يد ميدو".

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