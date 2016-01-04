مرتضى يكشف عن انتهاء أزمة مستحقات انضمام عبد الشافي لأهلي جدة

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن اتفاقه مع مسؤولي أهلي جدة على الحصول على قيمة القسط الأخير من صفقة شراء محمد عبد الشافي خلال الأسبوع الجاري.

وانتقل عبد الشافي لأهلي جدة معارا طوال الموسم الماضي قبل أن يقوم النادي السعودي بشراء عقده كاملا مقابل مليونين و800 ألف دولار.

ثم كان من المفترض أن يرسل أهلي جدة قيمة القسط الأخير من صفقة ضم الظهير الدولي والبالغ مليون و300 ألف دولار إلى الزمالك خلال ديسمبر الماضي.

وقال مرتضى للصحفيين من داخل نادي الزمالك: "لن نتقدم بشكوى للفيفا بسبب أموال عبد الشافي".

وأوضح "حصلنا على وعد بوصول الأموال قبل نهاية هذا الأسبوع".