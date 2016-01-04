بدء مشروع تطوير 3 محطات لتنقية المياه بالوادى الجديد‎

بدأ مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، مشروع تطوير ورفع كفاءة 3 محطات تنقية مياه شرب بتكلفة اجمالية 4 مليون جنيه . صرح عادل عباس رئيس مركز ومدينة باريس بالوادي الجديد وقال أنه يجري حاليًا تنفيذ عمليات صيانة وتطوير لثلاث محطات تنقية مياه شرب بواقع محطتين بالمدينة وواحدة بقرية المكس القبلي .

وأضاف عباس، أنه جاري العمل في انشاء محطات تنقية مياه شرب جديدة بقرى درب الاربعين المرحلة الثانية و القصر القبلي، بعد أن تم تنفيذ الانشاءات الأساسية لتلك المحطات وتوريد المعدات اللازمة لتشغيلها، ضمن خطة المحافظة؛ لتوفير مياه نقية للقرى النائية بالمحافظة .