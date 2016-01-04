السفير السعودي بالقاهرة: صبرنا كثيرًا على الاستفزازات الإيرانية.. وقضائنا مستقل

أكد السفير أحمد القطان سفير السعودية بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبني عسل، أنه يتواجد الآن في الرياض ليس له أي علاقة بالتطوارات الأخيرة بين ايران والمملكة لكن بسبب المجلس التنسيقي المصري السعودي.

وأضاف ‘‘القطان’’، أن الإعلام المصري دعم بشكل واضح موقف المملكة السعودية تجاه التدخل الإيراني وإدانة التصرفات العدائية ضد السفارة السعودية بطهران.

وأوضح أنه حان الوقت لإيران ان تستيقظ من اوهامها في السيطرة على المنطقة العربية، لأن التصرفات الإيرانية تعدت العلاقات والأعراف الدولية.

وأكمل أن المملكة صبرت كثيرًا على الاستفزازات الإيرانية بالمنطقة، مضيفًا أن إيران ليس لها حق في أن تتدخل في حكم قضائي ضد مواطن سعودي ارتكب العديد من الجرائم التي تستوجب القصاص منه وفقًا لأحكام قضائية عادلة.

وكشف ‘‘القطان’’، عن اجتماع مع وزراء الخارجية العرب لبحث سبل مواجهة التدخل الإيراني في المنطقة العربية.