كامل الوزير: ضغطنا على الشركات للانتهاء من أعمالها ببورسعيد خلال عامين

أكد اللواء كامل وزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة أن العمل بشرق بورسعيد، يسير من خلال الخطة الزمنية للأرصفة والميناء الصناعى، قائلا: "ضغطنا على الشركات الوطنية للانتهاء من المشروع خلال عامين"، لافتا إلى أن نسبة إنجاز العمل تصل كل شهر إلى 85%، وتم تنفيذ أول خازوق للدوران وخوازيق عاملة وتم قطع الأرض الرخوة وعمل إحلال للتربة من مخلفات المحاجر تمهيدا لدخول المعدات الثقيلة.

وأشار الوزير، فى تصريحات صحفية اليوم، خلال تفقده مشروعات شرق بورسعيد، مع المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية والقومية، أن كل الشركات قامت بعملية الإحلال والعمل بالأرصفة بشكل جدى، بالإضافة للانتهاء من الأبحاث الخاصة بالتربة، وبالفعل تم قطع شوط كبير من نسبة الإنجاز التى تنفذها 10 شركات وطنية تعمل بروح المنافسة ومن خلال استشارى مصرى وضباط وجنود فنين وغيرهم من المهندسين يعملون بمهاره فائقة للانتهاء من 5 كيلومترات أرصفة فى وقت واحد.

وقال كامل الوزير: تفقدنا للمنطقة الصناعية والطرق يؤكد أن العمل بهما يتم بأعلى معدل وإحلال لكافة الطرق من خلال تكنولوجية حديثة نطبقها فى مصر لأول مرة، من حيث تخفيض منسوب المياه للتربة حتى تتصلب لبدء العمل وأساسات أول مصنع بلغت 15%.

وعن القناة الجانبية أكد الوزير أنه تم الانتهاء من 10 مليون مترمكعب من أعمال التكريك، وبدأت كراكات هيئة قناة السويس تعمل فى توسيع دوران الميناء، مضيفا أن كل الشركات التى تعمل فى كل المشروعات تعمل فى وقت واحد من خلال روح المنافسة والتكاتف والوطنية.

كان المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات الاستراتيجية والقومية تفقد برفقة اللواء كامل الوزير، والدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية السابق، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، واللواء بحرى مدحت عطية رئيس مجلس إدارة موانئ بورسعيد، مشروعات شرق بورسعيد، ضمن محور قناة السويس، وعلى رأسها أعمال إنشاء الرصيف البحرى الذى يبلغ طوله 500 مربع بميناء بورسعيد.

- بالصور.. محلب ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يتفقدان الرصيف البحرى بميناء بورسعيد ومشروعات محور القناة.. وكامل الوزير: السيسى أمر بإعادة فتح كوبرى السلام بعد توقف 4 سنوات

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