محافظ جنوب سيناء يلتقى وزير التعليم ويبحث استكمال مسابقة الـ30 ألف معلم

ناقش اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الاثنين، مع الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، وبرفقته السيد سويلم وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، إنهاء معوقات العملية التعليمية.

وتم الاتفاق على استكمال حصة المحافظة من المعلمين فى مسابقة الـ30 ألف معلم بعد إنهاء الموافقة من مجلس الوزراء، وقد أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء موافقة وزير التعليم على رفع مكافأة مدرسى الوديان لـ300 جنيه، لتشجعهم على العمل علاوة على تشغيل مدرسى الحصة البالغ عددهم 26 مدرسة من أحد صناديق المحافظة.

وأوضح السيد سويلم وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء، أن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ناقش مع وزير التعليم جميع المشكلات ومعوقات التعليم بجنوب سيناء ومن بينها شراء أتوبيس يقل 30 معلما لسد العجز فى الوديان وإنشاء مدارس رياضية عسكرية فى جميع المراحل التعليمية، وإنشاء 7 مدارس جديدة هى نويبع الزراعية، نويبع الصناعية، والطور الزراعية، والثانوية التجارية بالطرفة والفندقية بدهب ومدرسة تعليم أساسى برأس سدر وكذلك مدارس تعليم أساسى بالطور وشرم الشيخ ودهب، لتقليل الكثافة علاوة على بناء مدارس الفصل الواحد فى الوديان الجبلية.

وأشار سويلم إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء مسرح للتلاميذ بالتنسيق مع الأبنية التعليمية، بالإضافة لمبان لإدارات نويبع وسانت كاترين ومخزن لأبو زنيمة وإنشاء توسعات لمديرية التعليم للكنترولات والمخازن.

وأضاف سويلم أن الوزارة سوف تحضر 100 سبورة ذكية و350 طفاية حريق لمدارس جنوب سيناء، مشيدا بجهود المحافظ لإنهاء جميع مشاكل ومعوقات التعليم.

كما التقى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بالدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى، والمهندس جمال جرجس مدير عام الموارد المائية بجنوب سيناء، والمهندس عاطف فرج، مدير عام الزراعة بجنوب سيناء، بمقر الوزارة بالقاهرة.

وذلك لمناقشة تفعيل البروتوكول الموقع بين وزارة البحث العلمى وأكاديمية البحث العلمى، ومحافظة جنوب سيناء، ووضع الخطة التنفيذية لتنفيذ البنود الوارد ذكرها والتى تهدف إلى تحلية مياه الآبار لإقامة مزرعة بحثية نموذجية إنتاجية استرشادية بهدف نشر التقنيات الزراعية الحديثة والتوسع فى المساحات المنزرعة، وتطبيق نتائج البحوث العلمية فى الزراعة النظيفة.

وفى نهاية اللقاء تم توجيه الدعوة لوزير البحث العلمى لزيارة المحافظة، وتفقد الأعمال الزراعية الموجودة بالمحافظة، مع بداية شهر فبراير 2016، كما سيقوم رئيس أكاديمية البحث العلمى بزيارة للمحافظة خلال الأسابيع القادمة.