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مشروع لاكتشاف وسائل جديدة لتشخيص الشلل الرعاش بجامعة المنصورة

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مشروع لاكتشاف وسائل جديدة لتشخيص الشلل الرعاش بجامعة المنصورة مشروع لاكتشاف وسائل جديدة لتشخيص الشلل الرعاش بجامعة المنصورة
وقع الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة، اليوم، على مشروع جسور التنمية للدكتور محمد سلامة بعد حصوله على المشروع من أكاديمية البحث العلمى، ويتضمن المشروع اكتشاف وسائل جديدة لتشخيص مرض الشلل الرعاش خلال سنتين بقيمة 830 ألف جنيه مصرى.

ويعتمد المشروع على تقديم الدكتور محمد سلامة، لفكرة بحث اكتشاف وسائل جديدة لتشخيص مرض الشلل الرعاش، وطلب خبير عالمى من أصل مصرى، من جامعة ديوك بفرنسا يتابع المشروع ويتعاون مع الباحث فى فكرة البحث والوصول لنتائج مهمة وإيجاد حلول لمشكلات المجتمع المصرى.

وأشار الدكتور محمد سلامة، إلى أن المشروع يهدف إلى التعاون بين الباحثين المصريين والخبراء العالميين من أصل مصرى، وتشجيعهم على العودة إلى أرض الوطن لتحقيق الاستفادة من خبراتهم المكتسبة من العمل بالجامعات العالمية بالخارج، فضلاً عن إعطاء الفرصة للعلماء المصريين فى الخارج، للمساهمة فى بناء وتنميتها العلمية والتكنولوجية وربطهم بوطنهم.

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