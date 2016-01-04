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وزير الصناعة لـ"خالد صلاح": سندعم صناعة الحديد وندرس تخفيص سعر الغاز

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وزير الصناعة لـ"خالد صلاح": سندعم صناعة الحديد وندرس تخفيص سعر الغاز وزير الصناعة لـ"خالد صلاح": سندعم صناعة الحديد وندرس تخفيص سعر الغاز
قال الدكتور طارق قابيل وزير الصناعة، إن صناعة الحديد والصلب من الصناعات الكبيرة الثقيلة، وبها استثمارات مرتفعة، مؤكداً أن الوزارة تدرس كيفية تنظيم هذه الصناعة نظراً لأهميتها.

ورداً على سؤال الكاتب الصحفى والإعلامى خالد صلاح، عبر برنامجه "آخر النهار"، المذاع على فضائية النهار، عن تخفيض سعر الغاز لدعم صناعة الحديد، قال الوزير: "مش بالضرورة نخفض سعر الغاز وهنحاول نساعدهم بحاجة تانية، لأنه من الصعب ننزل سعر الغاز كده دلوقتى بس إحنا بندرس كل ده دلوقتى".

وأكد وزير الصناعة، أن سعر الغاز انخفض بالسوق العالمى، لافتاً إلى أن وزارة البترول سمحت باستيراد الغاز من الخارج وتحصل تكاليف مروره بالشبكة، موضحاً أنه لو تكلف سعر الغاز بالخارج 3 دولارات، سيصل سعره إلى 9 دولارات، لمروره بالشبكة وتكاليف إسالته وضخه مرة أخرى، مؤكداً أن سعره حالياً من 7 إلى 7,5 دولار.

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مصر 365