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برلمانى إماراتى: أتوقع تأييد قطر لقرار السعودية بقطع العلاقات مع إيران

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برلمانى إماراتى: أتوقع تأييد قطر لقرار السعودية بقطع العلاقات مع إيران برلمانى إماراتى: أتوقع تأييد قطر لقرار السعودية بقطع العلاقات مع إيران
قال سالم الشامسى رئيس لجنة الشئون الداخلية والدفاع بالبرلمان الإماراتى إنه لا يستبعد أن تؤيد دولة قطر موقف المملكة العربية من إيران .

وأضاف " الشامسى" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من أبو ظبى، أن دول مجلس التعاون الخليجى على قلب رجل واحد إزاء أى مواقف تتخذها المملكة العربية السعودية ، مؤكدا أن قرار الرياض بقطع العلاقات مع إيران فى محله وخطوة جيدة تحظى بتأييد كبير.

وأكد "الشامسى" أن دولة الإمارات هى أول دولة عربية تعلن تأييدها لموقف المملكة العربية السعودية ، وتلتها العديد من الدول الاخرى .

وحول احتمالية نشوب حرب بين المملكة العربية السعودية وإيران جراء الأحداث الاخيرة ، قال "الشامسى" إن كل موازين اختلفت وخاصة بعد مؤتمر جامعة الدول العربية الأخير الذى عقد بمدينة شرم الشيخ ، مؤكدا أن السعودية يحترمها الجميع ويؤيد قرارتها لكونها دولة قائدة فى منطقة الشرق الأوسط .

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