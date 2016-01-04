قوات مكافحة الإرهاب بالعراق تستعيد مدينة بروانة بالأنبار من سيطرة"داعش"

> استعادت القوات العراقية، اليوم الاثنين، مدينة بروانة بقضاء حديثة غرب الأنبار بمحافظة الأنبار غربى العرق، من سيطرة مسلحى تنظيم(داعش) الإرهابى، وذكرت خلية الإعلام الحربى بقيادة العمليات المشركة العراقية مساء اليوم، أن قوات "مكافحة الإرهاب" تمكنت من استعادة مدينة بروانة وقتلت جميع مسلحى التنظيم الإرهابى.

وكانت القوات العراقية المشتركة مدعومة بالطيران صدت أمس هجوما هو الأعنف لتنظيم (داعش) واستهدفت محور الخسفة - بروانة فى اليوم الثالث لهجمات التنظيم الانتحارية التى بدأت يوم الجمعة الماضى.

وأحبطت قوات من قيادة عمليات الجزيرة والبادية بالجيش العراقى بالتعاون مع سرية من قوات "مكافحة الإرهاب" ومقاتلى عشائر مدينة حديثة، من إحباط الهجوم الذى تركز على محور الخسفة - وبراونة، بمساندة من طيران الجيش العراقى والتحالف الدولي، وتم خلال العملية تدمير 50 سيارة ، وقتل العشرات من مسلحى داعش.

كما تمكنت قوات "مكافحة الإرهاب" أمس من تحرير مناطق الثيلة والجمعيات ومنطقة السوق وشارع الأطباء القريبة من منطقة الملعب فى الرمادى من قبضة (داعش)، وشرعت بعملية تحرير منطقة ‫الشاعي‬ فى ناحية ‫بروانة‬ بقضاء حديثة غرب الرمادى.

وكانت القوات العراقية المشتركة اقتحمت مدينة الرمادى فى 22 ديسمبر، وسيطرت على أحياء البكر والضباط والأرامل جنوبى المدينة ومنطقة الحوز ومربع "المجمع الحكومي" وسط المدينة، وأعلنت /الاثنين الماضى رسميا تحرير المدينة ورفعت العلم العراقى على "المجمع الحكومي"، وتجرى عملية تطهير للعبوات الناسفة والمفخخة وتوفير ممرات آمنة لخروج المدنيين، تمهيدا لبسط كامل السيطرة على الأحياء السكنية المتبقية بالمدينة، وبدأت فى توسيع نطاق العمليات العسكرية ضد التنظيم شرقا فى مناطق البو علوان والجمعية والإسكان وشارع 17، حيث تتواجد عناصر التنظيم ولتضييق الخناق على الفلوجة أهم معاقل التنظيم فى الأنبار.

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