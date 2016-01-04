بان كى مون: قطع السعودية العلاقات مع إيران مقلق للغاية

قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة أن الأمين العام بان كى مون أبلغ عادل الجبير وزير الخارجية السعودى اليوم الاثنين أن قرار الرياض قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران مقلق للغاية.

وقال دوجاريك للصحفيين "جدد الأمين العام القول بأن الهجوم على السفارة السعودية فى طهران مستنكر لكنه أضاف أن إعلان قطع العلاقات الدبلوماسية السعودية مع طهران أمر مقلق للغاية."

وأشار دوجاريك إلى أن بان تحدث مع الجبير هاتفيا كما فعل مع وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف يوم أمس الأحد مضيفا أن الأمم المتحدة تحث الوزيرين على "تجنب أى أفعال قد تفاقم الوضع أكثر."

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