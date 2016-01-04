أخبار فلسطين اليوم.. استشهاد 38 فلسطينيًا برصاص الاحتلال خلال شهر ديسمبر

ركزت أخبار فلسطين اليوم على العديد من التقارير، ومن ضمن أخبار فلسطين اليوم، أفاد تقرير صادر عن حركة "حماس"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلى قتلت 38 فلسطينيًا، واعتقلت نحو 518 آخرين فى الأراضى الفلسطينية خلال شهر ديسمبر الماضى.

وذكرت الحركة، فى تقريرها الشهرى الذى أصدرته اليوم الاثنين، حول اعتداءات سلطات الاحتلال فى الضفة الغربية وقطاع غزة خلال شهر ديسمبر المنصرم، أن قوات الاحتلال قتلت "38" فلسطينيًا فى شهر ديسمبر؛ منهم 34 فى الضفة الغربية، و4 من قطاع غزة، مشيرًا إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت 518 فلسطينيًا، بينهم "65" طفلاً، و"38" أسيرًا محررًا، و"16" سيدة من مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة والأراضى المحتلة عام 48.

وبحسب التقرير، هدم الاحتلال فى ديسمبر مسجدًا واحدًا، و"31" منزلاً سكنيًا - معظمها لعائلات شهداء انتفاضة القدس - وبئرًا ارتوازيًا ومآرب سيارات بحجة البناء دون ترخيص، إضافة إلى الاستيلاء على عدة منازل تعود ملكيتها إلى المواطنين الفلسطينيين.

وأوضح التقرير، أن سلطات الاحتلال صدقت على بناء "55891" وحدة استيطانية جديدة فى مدينة القدس المحتلة والضفة المحتلة، فضلاً عن استيلائها على "500" دونم "الدونم يعادل ألف متر" من أراضى الفلسطينيين.

ومن أخبار فلسطين اليوم أيضًا، حصل "اليوم السابع" على أحدث صور للقائد الفلسطينى البارز مروان البرغوثى من داخل سجن "هداريم" الإسرائيلى.

وقالت المحامية فدوى البرغوثى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، مساء الاثنين، إن القائد مروان البرغوثى، يمتلك إرادة صلبة وإيمانًا بحتمية النصر لأبناء الشعب الفلسطينى، ويتغلب على السجان الإسرائيلى بتلك الإرادة.

وأكدت زوجة القيادى الفلسطينى الأبرز، أن البرغوثى مهموم على فلسطين وأوضاعها وانقسامها، ويتمنى الاستقرار والأمن لدول المنطقة، ويعتبر الحالة العربية مضرة للقضية الفلسطينية و"لأبناء شعبنا وينحى للشهداء وعائلاتهم والجرحى والأسرى"، مؤكدة أن الشعب الفلسطينى مصمم على حريته وعودته واستقلاله.