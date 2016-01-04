الرئيس التشيكى يتهم جماعة "الإخوان" بخلق أزمة اللاجئين فى أوروبا

اتهم الرئيس التشيكى ميلوس زيمان جماعة الإخوان المسلمين بالمسؤولية عن موجة اللاجئين الحالية فى أوروبا.

وقال زيمان 71 عاما فى مقابلة إذاعية اليوم الاثنين: "أرى أن الإخوان المسلمين هم من نظموا هذا الغزو بتمويل مادى من سلسلة من الدول".

ورأى زيمان فى المقابلة التى أجراها مع إذاعة "كرو" أن جماعة الإخوان المسلمين لا تمتلك قوة شن حرب ضد أوروبا "لذلك فقد لجأت إلى طرق أخرى مثل موجة الهجرة وذلك لتحكم أوروبا بشكل تدريجي".

وكان زيمان قد حذر بالفعل فى كلمته بمناسبة أعياد الميلاد من حركة اللاجئين معتبرا إياها "غزوا منظما" وقال: "هذا البلد بلدنا".

ولم يحظ الرئيس التشيكى سوى بدعم من سلفه فى منصبه فاتشلاف كلاوس 74/ عاما/ الذى حذر من "تسونامى هجرة" يتجه إلى أوروبا وقال: "الأمر يتعلق بما إذا كنا سنترك ثقافتنا وحضارتنا وأسلوب حياتنا الغربى ليدمر بواسطة جحافل من البشر الذين يأتوننا من قارات أخرى" وذلك حسبما نقلت عنه صحيفة "ليدوفه نوفيني" اليوم الاثنين.

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