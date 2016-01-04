بالصور.. "محلب" يشيد بأداء تنفيذ العمل فى أنفاق قناة السويس بالإسماعيلية

أجرى المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر السابق مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، اليوم الاثنين، زيارة ميدانية لمحافظة الإسماعيلية، لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال مشروع حفر الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، الذى يتم تنفيذه بالتعاون والتنسيق التام فيما بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة البترول وبأيادٍ مصرية بنسبة 100%.

ورافق "محلب" خلال الزيارة، اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء أركان حرب كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء على العزازى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، وعدد من قيادات القوات المسلحة، وممثلى وزارة البترول والشركات المنفذة للمشروع.

وشملت جولة مساعد رئيس الجمهورية، ومحافظ الإسماعيلية، ومرافقيهم من القيادات تفقد جميع مراحل التنفيذ، وأماكن الحفر، واستمعوا جميعا إلى شرح تفصيلى لكل المكونات والتفاصيل، كما تفقد الموقع الذى يجرى به حاليا تجميع ماكينة الحفر العملاقة.

وبالإضافة لتفقد مصنع تصنيع وحدات الخرسانة سابقة التجهيز "جيت كاست"، الذى سيتم استخدامه فى إنتاج الوحدات الخراسانية المبطنة لجانبى الأنفاق.

كما تم خلال الزيارة عقد اجتماع مشترك، تم خلاله عرض كامل لموقف ومعدلات التنفيذ الخاصة بالمشروع، والتوقيتات الزمنية للانتهاء وخطط التنفيذ والمتابعة.

وخلال الزيارة أشاد "محلب" ومرافقوه بمعدلات الأداء والتنفيذ لخطوات المشروع التى تسير بخطى ثابتة ومبشرة، كما طالب ببذل المزيد من الجهود خلال الفترة المقبلة، من أجل سرعة إنهاء المشروع، لما له من قيمه اقتصادية كبرى لمصر.

ومن جهته أشاد محافظ الإسماعيلية بوجود هذا المشروع العملاق على أرض الإسماعيلية الذى يعد إضافة جديدة سوف تساهم فى أحداث طفرة كبيرة وغير مسبوقة بالمنطقة لتكون الإسماعيلية قاطرة حقيقية للتنمية لمصر، وأضاف أن الأولوية فى شغل فرص العمل بمشروع الأنفاق ستكون لأبناء الإسماعيلية .



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أعمال الأساسات فى الأنفاق



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العمل داخل أنفاق الإسماعيلية



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العمال يواصلون العمل داخل الأنفاق



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أثناء زيارة محلب للأنفاق



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المحافظ ومحلب والوزير أثناء الزيارة



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محلب يتفقد المشروع من الداخل



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اللواء الوزير ومحلب أثناء الزيارة



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المحافظ ومدير الأمن يتابعان تعليمات محلب والوزير



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صورة جماعية للعاملين فى الأنفاق