السفير السعودى بالقاهرة: إيران ترعى الإرهاب وتعيش "وهم الفارسية"

شن السفير أحمد قطان السفير السعودى فى القاهرة، اليوم الاثنين، هجوماً حاداً على الدولة الإيرانية، معتبراً أنها تمارس تصرفات استفزازية ضد السفارة السعودية لا تصدر إلا من دولة ترعى الإرهاب.

وقال "القطان" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن التصرفات الإيرانية تتنافى من الخلق الإسلامى والأعراف الدولية الدبلوماسية، مؤكداً أنه حان الوقت لإيران أن تفيق من غفوتها ومن الأوهام الفارسية.

وأوضح أن المملكة صبرت كثيرًا على الاستفزازات الإيرانية بالمنطقة، وأن الدول العربية ستتوحد ضد طهران وستتصدى لها بكل قوة، مشيراً إلى أن أحكام القصاص التى تم تنفيذها بالمملكة تمت وفقاً للشريعة الإسلامية والقانون السعودى.

- بيان البحرين لقطع العلاقات يشير بأصابع الإتهام لإيران: تدخلت بشكل سافر فى شئون الخليج ولم تراعِ قوانين ولا أخلاق.. نشرت الخراب والفتن فى المنطقة وقدمتِ الدعم للإرهابيين.. وسنتصدى لطهران بكل قوة وحسم

>

- أخطر 6 مناطق للنزاع "الشيعى - السنى" فى الوطن العربى.. احتجاجات داخل المملكة.. والعراق أرض المعارك.. واليمن صراع مستمر.. والبحرين أزمة تاريخية.. وحرب الحفاظ على النظام فى سوريا

>

- البحرين: إيران تُسهل تهريب الأسلحة وتقدم الدعم للإرهابيين

>

- البحرين تقطع علاقتها الدبلوماسية مع إيران تضامنا مع السعودية

>

- السودان تعلن قطع علاقاتها مع إيران تضامنا مع السعودية

>