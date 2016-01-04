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السفير السعودى بالقاهرة: إيران ترعى الإرهاب وتعيش "وهم الفارسية"

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السفير السعودى بالقاهرة: إيران ترعى الإرهاب وتعيش "وهم الفارسية" السفير السعودى بالقاهرة: إيران ترعى الإرهاب وتعيش "وهم الفارسية"
شن السفير أحمد قطان السفير السعودى فى القاهرة، اليوم الاثنين، هجوماً حاداً على الدولة الإيرانية، معتبراً أنها تمارس تصرفات استفزازية ضد السفارة لا تصدر إلا من دولة ترعى الإرهاب.

وقال "القطان" فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، إن التصرفات الإيرانية تتنافى من الخلق الإسلامى والأعراف الدولية الدبلوماسية، مؤكداً أنه حان الوقت لإيران أن تفيق من غفوتها ومن الأوهام الفارسية.

وأوضح أن المملكة صبرت كثيرًا على الاستفزازات الإيرانية بالمنطقة، وأن الدول العربية ستتوحد ضد طهران وستتصدى لها بكل قوة، مشيراً إلى أن أحكام القصاص التى تم تنفيذها بالمملكة تمت وفقاً للشريعة الإسلامية والقانون السعودى.


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