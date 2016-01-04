"الخارجية": مصر قطعت علاقاتها مع إيران منذ 27 عامًا

أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، أن مصر من أولى الدول التى قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إيران منذ 27 عاما، رافضاَ أى تدخل خارجى فى الشأن الداخلى للمملكة العربية السعودية

وقال المتحدث باسم الخارجية، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، إن مصر تدين أحداث حرق السفارة السعودية فى إيران باعتبار أن ذلك يخالف كل المواثيق والأعراف الدولية.

وأشار إلى أن وزير الخارجية سامح شكرى عقد اجتماعا بنظيره السعودى، فى العاصمة الرياض على هامش المجلس التنسيقى المصرى السعودى، تضمن متابعة الأزمة السعودية مع إيران والتداعيات الإقليمية.