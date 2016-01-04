وزير الداخلية: رسالة الأمن لا تتحقق إلا بمد جسور الثقة بين الشرطة والمواطنين

زار اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أكاديمية الشرطة، للوقوف على آخر مراحل التدريب للطلبة الجدد بكلية الشرطة فى ختام فترة التدريب الأساسى لهم.

واطلع وزير الداخلية على آليات التدريب والمناهج التعليمية والثقافية للطلبة ومدى استيعابهم لتلك البرامج التى تساعدهم فى أداء مهامهم وفق منظور عصرى يلبى طموحات المواطنين خلال المرحلة المقبلة، اتساقاً مع المستجدات التى تشهدها الساحة الأمنية.

كما التقى بالطلبة الجدد على مأدبة غداء بحضور عدد من قيادات أكاديمية الشرطة، وأكد على أهمية رسالة الأمن والدور المنوط برجال الشرطة تنفيذه من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المواطنين، مشدداً على ضرورة الارتقاء بمهارات وكفاءة رجال الشرطة علمياً وعملياً لمواجهة التحديات التى تواجهم أثناء أداء واجبهم.

كما أكد الوزير على أن رسالة الأمن بمفهومها الشامل لا تتحقق إلا بإيمانٍ ووعى بمدى أهميتها، والاحترام الكامل للقانون وتعظيم حقوق وحريات المواطنين ومد جسور الثقة بين رجال الشرطة والمواطنين، وطالبهم بضرورة التحلى بالانضباط والالتزام والجدية طوال فترة الدراسة بالكلية باعتبارها المرتكزات الأساسية فى إعداد وتأهيل رجل الشرطة القادر على تحمل مهام وواجبات وظيفته.