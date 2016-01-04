وزير التعليم العالى: إنشاء جامعة حكومية على مساحة 150 فدان بجنوب سيناء

أعلن الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنشاء جامعة حكومية بمحافظة جنوب سيناء فى منطقة الطور، مؤكدا أنه تم بناء السور الخاص بتلك الجامعة هناك، وأنها تشهد تخصصات علمية خاصة تتناسب مع البيئة مثل نسبة الملوحة والسياحة والفندقة والطاقة والتخطيط العمرانى وإدارة المنشآت الصناعية والسياحية ورى الأرض فى الصحراء، وذلك على مساحة 150 فدان.

وأضاف "الشيحى"، فى بيان اليوم، أن الخطوة الأولى التى ستنفذها الوزارة هى المبانى والمنشآت والخطوة الثانية إعلان طلب أعضاء هيئة التدريس من خلال نقل الراغبين من الجامعات الحكومية لتلك الجامعة مع الأولوية لسكان هذه المنطقة وبعد ذلك إعلان لشغل باقى الوظائف الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بهذه الجامعة.

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أنه عقد صباح اليوم، اجتماعا مع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، للاتفاق على كل ما يلزم لإنجاز هذه الجامعة الحكومية الجديدة، مؤكدا أن الجامعة الجديدة ستنشأ كفرع من جامعة السويس وسيتم انفصالها عندما ستكون جاهزة لذلك.