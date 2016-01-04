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ضبط 11 قطعة أثرية بمنزل عامل بواحة الخارجة بالوادى الجديد‎

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ضبط 11 قطعة أثرية بمنزل عامل بواحة الخارجة بالوادى الجديد‎ ضبط 11 قطعة أثرية بمنزل عامل بواحة الخارجة بالوادى الجديد‎

تلقي اللواء محمد  قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من  رئيس مباحث المديرية يفيد بضبط قطع أثرية متنوعة الأحجام والأشكال داخل منزل عامل بمنطقة الخارجة القديمة .

كشف محضر الواقعة ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة عن قيام أحد الاشخاص، و لديه معلومات جنائية  بحيازة قطع اثرية للإتجار فيها، تم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة مسكن المتهم وتشكلت قوة امنية مكبرة بقيادة مدير إدارة البحث الجنائي و رئيس مباحث قسم الخارجة، وتمت مداهمة مسكن المتهم بمنطقة الخارجة القديمة وتم ضبط  «س . أ ن»، 28 سنة، عامل يومية، ومقيم بمدينة الخارجة، وبحوزته 11 قطعة أثرية متنوعة الأحجام والأشكال.

تم تحريز المضبوطات ،وتحرير المحضر اللازم ،واخطار النيابة العامة للتحقيق .

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