ضبط 11 قطعة أثرية بمنزل عامل بواحة الخارجة بالوادى الجديد‎

تلقي اللواء محمد قاسم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من رئيس مباحث المديرية يفيد بضبط قطع أثرية متنوعة الأحجام والأشكال داخل منزل عامل بمنطقة الخارجة القديمة .

كشف محضر الواقعة ورود معلومات سرية لوحدة مباحث قسم شرطة الخارجة عن قيام أحد الاشخاص، و لديه معلومات جنائية بحيازة قطع اثرية للإتجار فيها، تم استصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة مسكن المتهم وتشكلت قوة امنية مكبرة بقيادة مدير إدارة البحث الجنائي و رئيس مباحث قسم الخارجة، وتمت مداهمة مسكن المتهم بمنطقة الخارجة القديمة وتم ضبط «س . أ ن»، 28 سنة، عامل يومية، ومقيم بمدينة الخارجة، وبحوزته 11 قطعة أثرية متنوعة الأحجام والأشكال.

تم تحريز المضبوطات ،وتحرير المحضر اللازم ،واخطار النيابة العامة للتحقيق .