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عظيمة لـ في الجول: متعب يقترب من التشكيل الأساسي بعد هدفه القاتل

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عظيمة لـ في الجول: متعب يقترب من التشكيل الأساسي بعد هدفه القاتل عظيمة لـ في الجول: متعب يقترب من التشكيل الأساسي بعد هدفه القاتل

أكد محمد عبد العظيم "عظيمة" المدرب العام للنادي الأهلي أن عماد متعب مهاجم الفريق اقترب من العودة للتشكيل الأساسي للفريق بعد هدفه القاتل في مرمى الانتاج الحربي.

وكان متعب قد سجل هدفا قاتلا في الوقت المحتسب بدل من الضائع ليقود الأهلي للفوز على الانتاج الحربي في المباراة التي جمعت بينهما يوم الأحد في الجولة 12 من الدوري المصري.

وتحدث عظيمة لـFilGoal.com قائلا:"الخبرات التي يمتلكها متعب تمثل إضافة كبيرة للفريق في المباريات".

وأضاف"الهدف الذي سجله في لقاء الانتاج قربه بشكل كبير من التشكيل الأساسي خلال المباريات المقبلة".

وإذا ما شارك متعب في المباراة المقبلة التي ستقام أمام اتحاد الشرطة بشكل أساسي فسيكون ذلك سيناريو مشابه لما حدث في وقت سابق حينما سجل هدفا قاتلا في شباك بتروجيت وشارك بعدها منذ بداية لقاء المقاصة.

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