21.5 ألف جنيه دعما للأنشطة الرياضية بمراكز شباب الإسماعيلية

أعلن الدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية عن تقديم المديرية خلال ديسمبر الماضى إعانات لبعض مراكز الشباب والأندية بلغت 21.5 ألف جنية منها 5 آلاف للجنة فرع الاتحاد المصري للتجديف و2000 لمركز شباب الوحدة بالحلوس وألف ونصف جنيه لكلا من مراكز شباب" الفرافرة،سرابيوم،هويس سرابيوم،البحيرات، المخاضه".

وأوض رضوان أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الدولة بالشباب والعمل على توفير الاعتمادات اللازمة لإنشاء مراكز الشباب والأندية وتعظيم الإمكانيات المتاحة لدى مديرية الشباب والرياضة لتحقيق الخطط المستهدفة ودعم مراكز الشباب والأندية.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية :جارى استخراج شيك لنادي بلدية الاسماعيلية بـ 5 آلاف جنية، واستخراج شيك لمركز شباب الوصفية بألفى جنية، وتابعة 20 مركز شباب خلال شهر ديسمبر، ومشروعات الخطة الاستثمارية تم البت الفني لإنشاء مقر ادارى جديد لنادي فايد من دورين باعتماد 500 ألف جنية المتاح منها 125 ألفا ، وتم البت الفنى لإنشاء مقر إدارى جديد لمركز شباب المستقبل من دورين بتكلفة 750 ألف جنية، وإقامة بطولة فى لعبة الملاكمة بنادى الأسرة فى الفترة 15 ديسمبر الماضى وحتى 12 يناير الجارى شارك فيها 300 لاعب.

وتابع : كما اقيم مارثون الشيخ زايد خارج الخطة بإستاد الدفاع الجوى يوم 18 ديسمبر ومارثون منتخبات المدارس الإعدادية و مسابقة دينية فى حفظ القرآن الكريم والحديث بمناسبة المولد النبوى الشريف شارك فيها 100 متسابق من الذكور والإناث، فضلا عن مشاركة فريق الفن التعبيرى فى مهرجان أسوان الثانى لفنون الطفل، وإقامة معسكر التميز الكشفي للأشبال والزهرات بالإسكندرية وذلك خارج الخطة كما تم إقامة معسكر جوالة بمركز شباب الشيخ زايد والاحتفال باليوم العالمي للتطوع بمركز شباب الشيخ زايد، لإقامة ندوات عن خطورة التسرب من التعليم بمراكز الشباب.