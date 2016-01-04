محافظ القليوبية يلتقى وفد كنائس الخصوص والمحافظة تُرسل قوافل طبية لـ25 قرية

التقى الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية، وفد كنائس عزبة النخل بالخصوص "حوض القنطرة"، يضم كلاً من القس بيشوى كامل، والقس بيشوى عياد، والقس ماركوس يعقوب، والقس يسطس شحاتة، والسيد صبحى عبد المسيح رئيس جمعية حماية البيئة.

وهنأ الوفد الكنسى الدكتور رضا فرحات بتوليه منصب محافظ القليوبية، متمنيين له دوام التوفيق، وتبادل المحافظ معهم التهانى بالعام الميلادى وبعيد الميلاد المجيد.

فى سياق متصل، تنظم محافظة القليوبية قوافل طبية فى إطار خدمة المجتمع للقرى المحرومة من الخدمات الصحية والأكثر احتياجًا، وتشمل حوالى 25 قرية؛ وهى قرى البقاشين وكفر عبد السيد وكفر صليب وكفر الشهاوى وكفر كردى التابعة لمدينة كفر شكر، وقرى ساحل دجوى ومنشأة بنها وميت الحوفيين التابعة لمركز ومدينة بنها، وقرى عزبة الغديرى وعزبة سرى التابعة لطوخ وقرى الحسانية وعزبة سيدى عبد الله التابعة لقها، وقرى صنافير وطنان بقليوب وقرى الأربعين والبرادعة وقرنفيل والمنيرة بالقناطر الخيرية وقرية أم بيومى التابعة لحى غرب شبرا الخيمة، التى تخدم الطريق الدائرى بالكامل، ومسطرد التابعة لحى شرق شبرا الخيمة، وقريتى الجعافرة والشيخة سالمة التابعتة لشبين القناطر، وعزبة الأبيض وعزبة الصفراء والعركشة بالخانكة، وأخيرًا مدينة العبور التابعة لمحافظة القليوبية.

وستكون البداية من يوم الأحد الموافق 10/1/2016 بإرسال 10 قوافل طبية لقرية البقاشين بكفر شكر، ويوم الثلاثاء الموافق 12/1/2016 قافلة طبية لكفر عبد السيد، ويوم الخميس 14/1/2016 قافلة طبية لكفر صليب.