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رسميا - الزمالك يوجه الشكر إلى باكيتا.. ' فشل في التعامل مع اللاعبين '

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رسميا - الزمالك يوجه الشكر إلى باكيتا.. ' فشل في التعامل مع اللاعبين ' رسميا - الزمالك يوجه الشكر إلى باكيتا.. ' فشل في التعامل مع اللاعبين '

هل تطرق البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي السد القطري للحديث مجددا عن مرتضى منصور عقب القرارات الأخيرة التي شهدها نادي الزمالك؟ السد القطري يُجيب لـFilGoal.com.

السد القطري تعادل مع أم صلال في الجولة الـ15 من دوري نجوم قطر تحت قيادة فيريرا.

في الوقت نفسه شهد نادي الزمالك أحداث مثيرة. مجلس إدارة الزمالك يقرر إقالة ماركوس باكيتا من منصب المدير الفني للنادي ويعود أحمد حسام ميدو من جديد لقيادة الفريق الأبيض. (طالع التفاصيل)

ونقلت العديد من وسائل الإعلام تصريحات من فيريرا خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء يهاجم من خلالها مرتضى منصور رئيس الزمالك ويؤكد "عرفتم إنني على حق".

في إشارة إلى أن تلك التصريحات نقلها الموقع الرسمي لنادي السد – وهو في الحقيقة ليس الموقع الرسمي للنادي- فما صحة كل تلك الأقاويل؟ FilGoal.com تواصل مع نادي السد القطري لمعرفة الحقيقة.

وقال أحمد الأنصاري المسؤول الإعلامي لنادي السد القطري لـFilGoal.com: "لا يوجد أي أساس من الصحة لكل تلك الأقاويل".

وأوضح "فيريرا يرفض الحديث عن أي شيء يخص نادي الزمالك ومدرب الزمالك ورئيس الزمالك مرتضى منصور".

وأكمل حديثه قائلا: "على الجميع التأكد من صحة أي تصريحات قبل أن ينقلها. فيريرا لم يصرح بذلك لأي وسيلة إعلامية بما فيها الصحف المحلية في قطر".

ووجه نادي السد عبر المسؤول الإعلامي له رسالة قوية إلى وسائل الإعلام عبر FilGoal.com قائلا: "تأكدوا أولا قبل نشر أي تصريحات. إذ كان هناك تصريحات من الأساس".

وردا على الهجوم الذي تعرض له نادي السد القطري عبر مواقع التواصل الإجتماعي عقب تلك التصريحات أتم المسؤول الإعلامي لنادي السد حديثه قائلا: "لا نحتاج للحديث من أجل تحسين صورتنا أمام الجميع. لا نحتاج إلى ذلك".

فيريرا تعاقد من نادي السد القطري عقب رحيله من نادي الزمالك. رحيل وصفه مرتضى منصور "بالهروب".

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ولعب السد القطري 5 مباريات تحت قيادة فيريرا في الدوري المحلي. فاز في 2. تعادل مرة. خسر مرتين.

ويحتل الفريق المركز الرابع برصيد 28 نقطة. خلف المتصدر الريان بفارق 14 نقطة. بينما يأتي لخويا ثالثا برصيد 31 نقطة والجيش ثانيا برصيد 32 نقطة.

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