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التحقيق مع ضابط شرطة بالوادى الجديد لاتهامه بطلب رشوة من متهمين

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التحقيق مع ضابط شرطة بالوادى الجديد لاتهامه بطلب رشوة من متهمين التحقيق مع ضابط شرطة بالوادى الجديد لاتهامه بطلب رشوة من متهمين
تباشر النيابة العامة بالوادى الجديد برئاسة المستشار محمد عبد الحافظ المحامى العام لنيابات الوادى الجديد تحقيقاتها، فى واقعة اتهام ضابط شرطة بطلب رشوة من متهمين بدائرة قسم شرطة الداخلة بالوادى الجديد، حيث تقدم المتهمون ببلاغ للمحامى العام لنيابات الوادى الجديد ضد الضابط يتهمونه فيه بطلبه رشوة مالية نظير تغيير أقواله بعد ضبطهم فى قضية تمرير شحنة أسلحة تصل الى 30 قطعة سلاح مشفوعا بتسجيلات صوتية تثبت تورطه فى تلك الواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التى تباشر التحقيق .

ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن الوادى الجديد يفيد بتحرير محضر أمام المحامى العام لنيابات الوادى الجديد ضد ملازم أول بقسم شرطة الداخلة يدعى "م .ح "، حيث اتهمه آخرون بطلبه رشوة مالية وأسلحة مقابل التجاوز عن ضبطهم فى القضايا المنسوبة إليهم، وتغيير أقواله أمام النيابة العامة، حيث تم إحالة الضابط الى التحقيق واستدعاء مدير أمن المحافظة وعدد من قيادات المديرية لسماع أقوالهم فى الواقعة امام المحامى العام لنيابات الوادى الجديد .

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مصر 365