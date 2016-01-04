وزير الشباب والرياضة يتفقد غدا مشروع النادى الاجتماعى الجديد بالإسماعيلية

يستقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية صباح غد الثلاثاء 2016 بمكتبه فى مقر ديوان عام المحافظة بمنطقة الشيخ زايد، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة خلال زيارته للإسماعيلية، لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال مشروع إنشاء منشآت النادى الاجتماعى الجديد للنادى الإسماعيلى، والذى يقام بأرض النخيل بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية والوقوف على نسب التنفيذ للأعمال وإعطاء دفعة للعمل بالمشروع لسرعة إنهائه وتذليل أى معوقات قد تعترض سير وانتظام العمل.

ومن المنتظر وصول وزير الشباب والرياضة إلى مقر ديوان عام المحافظة فى الساعة التاسعة والنصف من صباح الغد.