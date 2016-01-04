أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وزير الشباب والرياضة يتفقد غدا مشروع النادى الاجتماعى الجديد بالإسماعيلية

Google+ Print
وزير الشباب والرياضة يتفقد غدا مشروع النادى الاجتماعى الجديد بالإسماعيلية وزير الشباب والرياضة يتفقد غدا مشروع النادى الاجتماعى الجديد بالإسماعيلية
يستقبل اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية صباح غد الثلاثاء 2016 بمكتبه فى مقر ديوان عام المحافظة بمنطقة الشيخ زايد، المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة خلال زيارته للإسماعيلية، لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذى لأعمال مشروع إنشاء منشآت النادى الاجتماعى الجديد للنادى الإسماعيلى، والذى يقام بأرض النخيل بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث الإسماعيلية والوقوف على نسب التنفيذ للأعمال وإعطاء دفعة للعمل بالمشروع لسرعة إنهائه وتذليل أى معوقات قد تعترض سير وانتظام العمل.

ومن المنتظر وصول وزير الشباب والرياضة إلى مقر ديوان عام المحافظة فى الساعة التاسعة والنصف من صباح الغد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365