"الطرق والكبارى" تنفذ مشروعات بتكلفة 775,5 مليون جنيه بالوادى الجديد

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد أن الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى انتهت من تنفيذ مجموعة من المشروعات الهامة بالمحافظة بتكلفة 111,4 مليون جنيه، والتى تضمنت رصف طريق الداخلة شرق العوينات من نقطة الكيلو 10 حتى الكيلو 20 ورصف الطريق الدائرى لمدينة الخارجة وطريق الداخلة الفرافرة من الكيلو 35 حتى الكيلو 80، وطريق الواحات البحرية الفرافرة من الكيلو 215 حتى الكيلو 393 وانشاء بلاطات خرسانية لكمينى السادات والسلام .

وأضاف عشماوى أنه يجرى تنفيذ عدة مشروعات أخرى بتكلفة إجمالية تصل إلى 79 مليون جنيه، والتى تتضمن تقوية ورصف طريق الخارجة باريس من الكيلو 20 حتى الكيلو 80بطول 50كيلو متر واستكمال البلاطات الخرسانية للكمائن الأمنية على طرق المحافظة، مؤكدا على أنه يجرى طرح مشروعات أخرى بتكلفة مالية تصل إلى 585 مليون جنيه والتى تتضمن تنفيذ طريق الداخلة تنيدة وطريق الفرافرة البحرية حتى الكيلو 20 وطريق باريس درب الاربعين بطول 110 كيلو متر وازدواج طريق الخارجة اسيوط حتى نقطة الكيلو 30 وطريق الداخلة الخارجة حتى نقطة مشروع فوسفات ابو طرطور بطول 42 كيلو متر .