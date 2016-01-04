وزير الإعلام السودانى: مصالحنا تقتضى قطع العلاقات مع إيران

قال وزير الإعلام السودانى، أحمد بلال عثمان، إن مصالح السودان تقتضى قطع العلاقات مع إيران، مضيفاً أنه: "فى واقع الأمر يوجد تدهور كبير فى العلاقات بين البلدين منذ فترة طويلة، نتيجة النوايا الإيرانية فى ضرورة التوسع العقائدى الشيعى فى المِنطقة".

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية له على قناة "الغد العربى" الإخبارية، أن: "دولة السودان لا يهمها كثيراً كيف يكون رد الفعل الإيرانى بعد قِيام الحكومة السودانية بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، وتابع: دولة السودان أغلقت المراكز الثقافية الإيرانية الموجودة فى الدولة، لكونها كانت تحض على نشر الفكر الشيعى، بهدف إثارة القلائل فى الدولة.

وأشار وزير الإعلام السودانى، إلى أن السودان حليفة للمملكة العربية السعودية فى التحالف العربى الذى تقوده فى اليمن ضد المتمردين الحوثيين، قائلاً: "النوايا الإيرانية مبيتة بشكل واضح وكبير".