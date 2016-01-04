أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير الإعلام السودانى: مصالحنا تقتضى قطع العلاقات مع إيران

Google+ Print
وزير الإعلام السودانى: مصالحنا تقتضى قطع العلاقات مع إيران وزير الإعلام السودانى: مصالحنا تقتضى قطع العلاقات مع إيران
قال وزير الإعلام السودانى، أحمد بلال عثمان، إن مصالح السودان تقتضى قطع العلاقات مع إيران، مضيفاً أنه: "فى واقع الأمر يوجد تدهور كبير فى العلاقات بين البلدين منذ فترة طويلة، نتيجة النوايا الإيرانية فى ضرورة التوسع العقائدى الشيعى فى المِنطقة".

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية له على قناة "الغد العربى" ، أن: "دولة السودان لا يهمها كثيراً كيف يكون رد الفعل الإيرانى بعد قِيام السودانية بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين"، وتابع: دولة السودان أغلقت المراكز الثقافية الإيرانية الموجودة فى الدولة، لكونها كانت تحض على نشر الفكر الشيعى، بهدف إثارة القلائل فى الدولة.

وأشار وزير الإعلام السودانى، إلى أن السودان حليفة للمملكة العربية فى التحالف العربى الذى تقوده فى اليمن ضد المتمردين الحوثيين، قائلاً: "النوايا الإيرانية مبيتة بشكل واضح وكبير".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017

الأخبار -النشرة الإخبارية الموجزة الثالثة عصراً مع الإعلامية دينا الوكيل الجمعة 7-4-2017