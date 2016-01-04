أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم السبت 8 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
مساء dmc - حازم حجازي " يجب أن تسعى الدولة كلها لدعم فكرة المدفوعات الالكترونية " -
مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي" -
سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 8/4/2017 -
القاهرة أبوظبي: قصة نجاح عمرو وردة نجم منتخب مصر وفريق باوك اليوناني -
«الجمعية الوطنية للتغيير»: «لقاء البرادعي بإيهود باراك خاطئ» -
جدة أوباما للمصريين: «تحلوا بالرحمة.. وتأسوا بالنبي محمد» -
صور.. محافظ أسيوط يفاجئ عرسان حفل الزفاف الجماعي بهدايا نقدية -
نجيب جبرائيل: «أمريكا تمارس دور البلطجي في قلب الدول العربية» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

حكومة الوفاق الليبية تعقد اجتماعا لبحث هجوم داعش على "السدرة"

Google+ Print
حكومة الوفاق الليبية تعقد اجتماعا لبحث هجوم داعش على "السدرة" حكومة الوفاق الليبية تعقد اجتماعا لبحث هجوم داعش على "السدرة"
أكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج، إن المجلس الرئاسى يعقد حاليا اجتماعا يبحث فيه تطورات الموقف فى منطقة الهلال النفطى وتداعيات تقدم داعش باتجاه السدرة وما نتج عنها من عمليات مسلحة.

وردا على سؤال يتعلق بتأخر إصدار بيان من المجلس الرئاسى حول الحادثة، قال المستشار الصحفى للرئيس فى اتصال هاتفى إن "الأمر أكبر من أن يعالج ببيان، موقف حكومة الوفاق واضح وهو محاربة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش، وهذه الحرب تحتاج لإقرار تمهيدا لرفع حظر التسليح، ووضع ليبيا الآن يحتاج لجهد وعمل ونكران للذات لإنقاذ الوطن من خطر يتلمسه الجميع وطال الجميع، الوقت يحتاج منا أن نركز على العمل لا على معسول الكلام".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك