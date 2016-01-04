حكومة الوفاق الليبية تعقد اجتماعا لبحث هجوم داعش على "السدرة"

أكد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى فائز السراج، إن المجلس الرئاسى يعقد حاليا اجتماعا يبحث فيه تطورات الموقف فى منطقة الهلال النفطى وتداعيات تقدم داعش باتجاه السدرة وما نتج عنها من عمليات مسلحة.

وردا على سؤال يتعلق بتأخر إصدار بيان من المجلس الرئاسى حول الحادثة، قال المستشار الصحفى للرئيس فى اتصال هاتفى إن "الأمر أكبر من أن يعالج ببيان، موقف حكومة الوفاق واضح وهو محاربة التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها داعش، وهذه الحرب تحتاج لإقرار الحكومة تمهيدا لرفع حظر التسليح، ووضع ليبيا الآن يحتاج لجهد وعمل ونكران للذات لإنقاذ الوطن من خطر يتلمسه الجميع وطال الجميع، الوقت يحتاج منا أن نركز على العمل لا على معسول الكلام".