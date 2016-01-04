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أخبار السعودية اليوم.. المملكة تمنع مواطنيها من السفر إلى إيران

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أخبار السعودية اليوم.. المملكة تمنع مواطنيها من السفر إلى إيران أخبار السعودية اليوم.. المملكة تمنع مواطنيها من السفر إلى إيران
اهتمت أخبار اليوم بتصريحات وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، والتى أكد خلالها أن المملكة العربية السعودية ستمنع مواطنيها من السفر إلى إيران، وقال إن السعودية تستحق الثناء بسبب الإعدامات الأخيرة لا الانتقاد.وأضاف الجبير إن الحجاج الإيرانيين ما زالوا محل ترحيب فى السعودية، وقال الجبير إن قطع السعودية للعلاقات مع إيران سيمتد ليشمل وقف حركة الملاحة الجوية بين البلدين وانهاء العلاقات التجارية ،مضيفا أن على إيران أن تتصرف مثل "دولة طبيعية" وليست "ثورية" وينبغى عليها احترام الأعراف الدولية قبل إعادة العلاقات.

كما اهتمت أخبار السعودية اليوم بتصريحات صدقة بن يحيى عضو مجلس الشورى السعودى، والتى قال فيها إن إيران اتخذت تنفيذ المملكة العربية السعودية للأحكام الشرعية بإعدام عدد من الإرهابيين السبت الماضى كمبرر للهجوم على المملكة، مدعية أنه اختراق لحقوق الإنسان.

وأضاف عضو مجلس الشورى السعودى خلال مداخلة مع برنامج "مباشر من العاصمة" المذاع على فضائية " أون تى فى" اليوم الاثنين، أن الهجوم على السفارة السعودية بإيران، كانت القشة التى قسمت ظهر البعير، والتى دفعت السعودية لقطع علاقاتها مع طهران.

كما ركزت أخبار السعودية اليوم على بدء اجتماعات المجلس التنسيقى المصرى على مستوى الوزراء، اليوم بالرياض ويرأس الاجتماعات من الجانب المصرى الدكتور سحر نصر وزيرة التعاون الدولى ومن الجانب السعودى الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة فى مجلس الوزراء السعودى.

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مصر 365

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