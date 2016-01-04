أخبار العراق اليوم.. تفجير مسجدين لأهل السنة وسط العراق

تناولت أخبار العراق اليوم، الاثنين، أنباء تفجير مسجدين لأهل السنة وسط العراق ومقتل إمام ومؤذن المسجد أمام منزله، كما ألقت أخبار العراق اليوم الضوء على تنفيذ قوة المهام المشتركة للتحالف الدولى 26 ضربة جوية على أهداف لتنظيم داعش فى العراق وسوريا.

ميدانيا فى أخبار العراق يطالعنا إعلان الشرطة العراقية اليوم الاثنين 4 يناير، أن انفجارين وقعا فى مسجدين بمدينة الحلة مركز محافظة بابل، كما قتل مؤذن فى ناحية الإسكندرية على يد مجهولين، فى حادثين منفصلين.

وذكرت مصادر فى قيادة شرطة بابل أن مسلحين مجهولين قاما فى ساعة متأخرة من ليلة الأحد 3 يناير باغتيال مؤذن فى ناحية الاسكندرية التابعة لمحافظة بابل وتبعد 40 كيلومترا جنوب بغداد. واغتال المسلحون المجهولون طه الجبورى، إمام ومؤذن المسجد أمام منزله فى الإسكندرية، وفقا لمصدر فى الشرطة، وتقع منطقة الإسكندرية وسط العراق وشهدت أعمال عنف يومية خلال الأعوام التى أعقبت اجتياح العراق عام 2003.

وفى حادث منفصل، فجر آخرون مسجدى عمار بن ياسر والفتح فى قرية سنجار التابعة لمدينة الحلة مركز محافظة بابل، وأوضح ضابط برتبة نقيب فى الشرطة العراقية أن مجهولين زرعوا عبوات داخل مسجد عمار بن ياسر وسمع صوت التفجير ليلة الاثنين، لتتحرك أجهزة الأمن نحو مصدر الانفجار.

بينما أعلنت قوة المهام المشتركة للتحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة، الاثنين، أن التحالف شن 26 ضربة جوية على اهداف لتنظيم داعش فى العراق وسوريا. وقالت القوة فى بيان إن "الولايات المتحدة وحلفاءها نفذوا، أمس الأحد، 25 ضربة جوية على أهداف للتنظيم المتشدد فى العراق". وأضاف البيان، أن "الغارات نفذت قرب تسع مدن عراقية منها الفلوجة وكيسيك والموصل والرمادى وسنجار وأصابت عشر وحدات تكتيكية للتنظيم"، مبيناً أن "الغارات دمرت العديد من المواقع القتالية ومستودعات الأسلحة والمعدات الثقيلة التى يستخدمها التنظيم".

وتابع، أن "غارة نفذت على سوريا ودمرت خمسة مبان تابعة لتنظيم الدولة الإسلامية قرب عين عيسى".