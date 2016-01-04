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أخبار المغرب اليوم.. خريجو الجامعات يحرقون شهاداتهم الجامعية بسبب البطالة

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أخبار المغرب اليوم.. خريجو الجامعات يحرقون شهاداتهم الجامعية بسبب البطالة أخبار المغرب اليوم.. خريجو الجامعات يحرقون شهاداتهم الجامعية بسبب البطالة
ركزت أخبار المغرب اليوم، حول حرق خريجى الجامعات المغربية العاطلين عن العمل، لشهاداتهم الجامعية كأسلوب احتجاجى جديد ضد المغربية، بسبب رفض الحكومة توظيفهم بالإدارات المختلفة عبر التوظيف المباشر.

وتواصل حركات احتجاجية سلمية للخريجين الجامعيين فى المغرب رفع مطالبهم للحصول على مناصب للعمل فى الإدارات الحكومية المغربية، عبر "التوظيف المباشر"، وهو ما ترفضه الحكومة التى تطالب بضرورة اجتياز اختبارات لدخول الإدارات والحصول على وظيفة.

ويمثل شارع محمد الخامس، فى العاصمة المغربية الرباط، مكانا مفضلا للحركات الاحتجاجية للعاطلين عن العمل لرفع مطالبهم ولإثارة انتباه الصحفيين إلى قضيتهم، ولتوصيل صوتهم للبرلمانيين.
>أخبار المغرب اليوم..


>كما تناولت أخبار المغرب اليوم، توابع الأزمة التى شهدتها المملكة العربية وإيران عقب إعدام القيادى الشيعى نمر النمر، حيث أعلنت اهتمامها الواسع بالأزمة، ، معربة عن خشيتها من أن تأخذ التجاوزات الجارية بعدا غير قابل للسيطرة فى الساعات والأيام المقبلة.

كما ركزت أخبار المغرب اليوم، حول تصنيف المغرب فى المرتبة 106 عالميا فى مؤشر يقيس مستويات غلاء المعيشة فى 125 دولة، حيث كشف تقرير أمريكى أن مصاريف التنقل والتسوق تكلف المغاربة 50 % من أجورهم الشهرية، مشيرا إلى أن معدل الراتب الشهرى فى المغرب يتراوح ما بين 2500 و6000 درهم شهريا.

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مصر 365

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