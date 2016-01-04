5 أقنعة منزلية لبشرتك أثناء الحمل وبعد الولادة

لا بد أنك ستعانين من شحوب واسمرار البشرة كلما تقدمت في أشهر الحمل، وليس الامر أخف وطأة بعد الولادة، لذلك تقدم لكِ أختصاصية التجميل سامية يوسف من فيس 2 فيس مجموعة من الأقنعة المنزلية لتغذي بشرتك وتمنحك البريق والصفاء اللازم، وفي نفس الوقت آمنة، ولا تسبب مخاطر لجنينك.

1. الأفوكادو

غني بمضادات الأكسدة والأحماض الدهنية الممتازة للشعر والبشرة، ويمكن استخدامه لصنع أقنعة سهلة للوجه. اهرسي نصف حبة أفوكادو مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون وملعقة من اللبن الزبادي العادي، ثم ضعيه على وجهك واتركيه 20 إلى 30 دقيقة. لإزالة احتقان العينين، ضعي قطعتين من الأفوكادو تحت منطقة العين ثم استلقي واسترخي.

2. ملح البحر الخشن أو السكر البني

لهما خصائص مقشرة؛ لأنهما يعملان مثل مقشر الجسم ويعززان عملية تجدد خلايا الجلد. اخلطي في وعاء كمية كافية من ملح البحر أو السكر البني مع زيت الزيتون، (أو أي زيت أساسي مثل زيت جوز الهند) إلى أن تحصلي على قوام سميك. استخدميه على الجلد الخشن مثل الركبتين والمرفقين وكعبي القدمين، ولكن تذكري عدم المبالغة في ذلك؛ لأن الحمل يجعل البشرة أكثر حساسية من المعتاد.

3. الشوكولاته (الداكنة)

في الواقع، فإن الكاكاو الموجود في الشوكولاته هو الذي يحسن مزاجك حين تأكلين الشوكولاته، حيث تحتوي الشوكولاته الداكنة على مركبات الفلافونيد، وهو مضاد أكسدة فعال آخر، ويعمل على تخفيف انتفاخ الوجه حين يتم استخدامه. هدئي البشرة المتهيجة عن طريق خلط ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو مع كمية كافية من العسل واللبن الزبادي والشوفان، واتركيه على الوجه 15 دقيقة.

4. البيض

قد يكون البيض رخيصاً، ولكنه غني بالبروتينات وأحماض أوميغا3؛ لصنع علاج للوجه سريع ويشد المسام، أخفقي بياض ثلاث بيضات (يمكنك الاحتفاظ بالصفار لوقت لاحق) عدة مرات قبل وضعه على الوجه. لا تلقي صفار البيض، ومشطي به شعرك بأصابعك لتعزيز لمعان الشعر المتعب، الذي قد تعانين منه أثناء حملك.

5. العسل

يلعب العسل دور أساسي في خدمة جمالك، فهو يرطب ويهدئ البشرة المتهيجة ويرطب البقع الجافة. قناع العسل والليمون هذا لطيف بما فيه الكفاية لاستخدامه أثناء الحمل. اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل مع جزء من عصير الليمون، ثم اتركيه على الوجه لمدة نصف ساعة ثم اغسليه.