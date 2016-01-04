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برشلونة يقيد أردا توران وأليكس فيدال و75 آخرين مع انتهاء عقوبة الفيفا

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برشلونة يقيد أردا توران وأليكس فيدال و75 آخرين مع انتهاء عقوبة الفيفا برشلونة يقيد أردا توران وأليكس فيدال و75 آخرين مع انتهاء عقوبة الفيفا

انتهت عقوبة فيفا لبرشلونة بشكل رسمي يوم 1 يناير، لكن لتزامن بداية السنة مع إجازة للبنوك في إسبانيا وعطلة نهاية الأسبوع انتهت العقوبة بشكل عملي اليوم الاثنين.

واستغل برشلونة ذلك الأمر في قيد أردا توران وأليكس فيدال – صفقتي الفريق الأول القادمين من أتلتيكو مدريد وإشبيلية مطلع هذا الموسم- وكذلك قيد 75 لاعب آخر، ليتمم برشلونة قيد 77 لاعب اليوم الاثنين.

وكان الفيفا قد عاقب برشلونة بمنعه من شراء أو بيع اللاعبين بسبب خرقه لقانون التعاقد مع اللاعبين دون سن الـ16 عاما لمدة موسمي انتقالات.

وكان معظم اللاعبين اللذين تم قيدهم لاعبين شباب في لا ماسيا وإن كان أهمهم هو دانييل جوديونسن نجل نجم برشلونة وتشيلسي السابق إيدور جوديونسن.

وكذلك تم قيد جناح فلومينينسي السابق روبرت جونسالفيس.

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