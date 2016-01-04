رئيس جهاز تنمية "العاشر":"المجتمعات العمرانية "وافقت على إنشاء 23 مدرسة

أكد الكيميائى احمد عبد المولى نائب رئيس جهاز"العاشر من رمضان"، أن خطة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تضمنت إنشاء 23 مدرسة فى المدينة بعد موافقة وزيرى الإسكان والتعليم للقضاء على الكثافة الطلابية العالية.

و أوضح عبد المولى لـ"اليوم السابع"أن 7 مدارس جارى تنفيذهما منهم مدرسة تعليم أساسى بالمجاورة الـ 70 جارى استلامها ومدرسة تعليم أساسى بالحى الـ 15 وصلت نسبة التنفيذ فيها 70% ومدرسة تجريبية بالمجاورة 25 تم تنفيذ 10% منها ومدرسة تعليم أساسى بالحى العاشر صدر أمر إسناد لبدء تنفيذها ومدرسة ثانوى عام بنات بمركز الحى السادس تم تنفيذ 25% منها ومدرسة تعليم أساسى بالحى الـ 12 تم تنفيذ 10% منها ومدرسة تعليم أساسى بالحى الـ 16 تم تنفيذ 5% منها.

وأشار عبد المولى إلى أن 6 مدارس أخرى جارى ادراجها فى خطة المدينة للعام المالى 2015 /2016 وهى " مدرسة تعليم أساسى المجاورة 29 فى الحى الرابع ومدرسة تعليم أساسى بالحى السابع "مجاورة 53" ومدرسة ثانوى عام بنين بالمحور الشرقى للخدمات مرحلة ثالثة ومدرسة ثانوى عام بنين بالمحور الغربى للخدمات مرحلة ثالثة ومدرسة ثانوى فندقية بمركز الحى الخامس .

واكد عبد المولى أن 10 مدارس أخرى ضمن الخطة العاجلة لإنشاء المدارس بالمدن الجديدة التى وردت بها موافقة من وزير الإسكان ووزير التربية والتعليم للقضاء على الكثافة العالية حيث تم تخصيص 10 مدارس لمدينة العاشر من رمضان هى " تعليم رسمى لغات على مساحة 10105 متر قطعة رقم 3 بمركز خدمات المجاورة 51 بالحى السابع بدلا من مدرسة التعليم الأساسى بالمجاورة 27 ومدرسة تعليم أساسى على مساحة 12238 متر مربع بالقطعة 3 على واحد مركز خدمات المجاورة 37 بالحى الخامس وتعليم رسمى لغات على مساحة 9814 متر مربع بالقطعة رقم 3 على 1 بمركز خدمات المجاورة 49 بالحى السادس ومدرسة تعليم ثانوى على مساحة 25542 متر مربع على القطعة رقم 25 بمركز خدمات الحى السابع ومدرسة تعليم أساسى على مساحة 9512 مترمربع على القطعة رقم 3 بمركز خدمات المجاورة 72 بالحى التاسع ، ومدرسة تعليم أساسى على مساحة 7265 متر مربع بالقطعة رقم 3 على واحد بمركز خدمات المجاورة 59 بالحى الثامن ، ومدرسة تعليم أساسى على مساحة 10120 متر مربع بالقطعة رقم 9/ أ مركز خدمات الحى العاشر ، ومدرسة تعليم أساسى على مساحة 8598 متر مربع بالقطعة رقم 22 بمركز خدمات الحى الرابع عشر ، ومدرسة تعليم أساسى على مساحة 6173 متر مربع بالقطعة رقم 7 بمركز خدمات الحى السادس عشر منطقة 3 ، ومدرسة تعليم أساسى على مساحة 12032 بالقطعة رقم 2/ ز بمركز خدمات الحى الثانى عشر .

وقال عبد المولى أن جهاز تنمية العاشر من رمضان سيدرج تلك المدارس العشرة الأخيرة فى خطة الجهاز وتنفيذها وتسليمها إلى هيئة الأبنية التعليمية بنظام نقل الأصول للأرض وما عليها من إنشاءات لتسليمها بمعرفتها إلى وزارة التربية والتعليم لتشغيلها بصفة عاجلة مع إلزام هيئة الأبنية التعليمية بتوفير الرسومات والمقايسات وجميع المستندات اللازمة لجهاز المدينة حتى يتسنى له اتخاذ اللازم من إجراءات الطرح والتنفيذ.