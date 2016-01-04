بالصور.. المياه تغمر شركة النصر للنسيج فى المحلة بعد انفجار ماسورة مياه

غمرت المياه شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بمدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية، إثر انفجار ماسورة المياه الرئيسية بقطر 500 المربوطة على المحطة اليابانية التى تغذى العديد من مناطق المدينة، وتسبب الأمر فى غمر الشركة بالمياه، وأدى ذلك لانخفاض المياه التى يتم ضخها للمنازل وتوقف الطريق أمام حركة السيارات وتم تحويل الطريق.

انتقل اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة ومسعد داود رئيس حى أول المحلة والعميد طارق الفولى رئيس فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة والمهندس رضا الوردانى المدير المسئول عن الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة والمهندس محمد نصر المسئول عن شركة النصر للمرافق والتركيبات القائمة على تنفيذ المشروع، وتم استدعاء سيارات شفط المياه لشفط المياه للوصول إلى الكسر بالماسورة للبدء فى إصلاحها، وأخطر اللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية بالواقعة.



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