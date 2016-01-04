محافظ سوهاج يقرر اطلاق اسم الشهيد المستشار هيثم القط على مدرسه

كتب - محمد إبراهيم

وافق محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم على اطلاق اسم الشهيد المستشار هيثم احمد القط على المدرسة الاعدادية المشتركة بالبلابيش بحرى التابعة لمركز دار السلام.

>جاء ذلك عقب مخاطبة مجلس ادارة نادى مستشارى قضايا الدولة برئاسة المستشار خالد زين لمحافظ بوضع اسم شهيد الواجب الوطنى المستشار " هيثم القط " الذى لقى مصرعة فى حادث سيارة اثناء توجهة إلى احدى لجان الانتخابات البرلمانية.

>وقال المستشار أمين عبد الرحيم أن أعضاء مجلس إدارة النادى جميعا أرسلو خطاب شكر وتقدير للمحافظ على استجابته التى ستخلد اسم الشهيد فى مسقط رأسة كرمز بين الاجيال القادمة.



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